ФСБ: лодка с туристами перевернулась на Сахалине по пути к маяку Анива

Лодка с туристами перевернулась неподалеку от побережья Сахалина по пути к знаменитому маяку Анива. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Погрануправление ФСБ РФ по региону.

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По данным МЧС, инцидент произошел вечером 12 октября. Туристы отправилялись на экскурсию к живописному маяку. Однако, когда группа не вернулась вовремя, водитель, который привёз отдыхающих в Новиково, стал переживать и обратился в турфирму, которая связалась с сотрудниками МЧС.

Оказалось, что на обратном пути из-за сильного и волн лодка, в которой находились пять человек, перевернулась. Туристы смогли самостоятельно доплыть до берега, хотя температура воды не превышала десять градусов.

В район ЧП вышел пограничный сторожевой корабль «Корсаков». Экипаж обнаружил группу туристов на берегу, они подавали сигналы с помощью фонариков. Неподалеку нашли и саму поломанную перевернутую лодку. На борту корабля их осмотрел судовой медик, а утром 13 октября они были доставлены в село Новиково, где их ждали представители туристической фирмы.

Ранее путешественник Ярослав Синельников, объездивший половину России на велосипеде, назвал поездку на Сахалин самым драматичным событием. В дороге он пережил нашествие клещей и пандемию коронавируса. Синельников добрался до Хабаровского края, на лодке пересек самое узкое место пролива Невельского и ступил на остров. Этот момент велосипедист назвал «самым драматичным за все время путешествия», так как до нормальной дороги пришлось добираться через глухую тайгу и болота.