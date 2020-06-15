Выплывшие к российским туристам косатки восхитили их и попали на видео

Стая косаток, близко подплывшая к туристам на Сахалине, восхитила людей и заставила их кричать от восторга. Видео морской прогулки публикует РИА «Сахалин-Курилы».

На кадрах видно, как животные окружили две лодки с туристами, направлявшимися к старинному японскому маяку Анива, и устроили для них практически водное шоу. Сначала косатки выныривали из моря вдали от людей, затем стали подплывать вплотную к лодкам, показывая свои гладкие черные спины.

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«Сразу три плавника появились рядом с нами! (...) Косатки не испугались лодок, а, наоборот, демонстрировали себя и играли возле нас», — рассказала автор видео Кристина Ярных.

Девушка добавила, что появление огромных и красивых морских хищников на фоне величественного маяка сделало ее путешествие незабываемым.

В конце прошлого года стало известно, что косаток могут включить Красную книгу. По мнению заместителя руководителя Росприроднадзора и председателя комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Амирхана Амирханова, в России эта мера станет оправданной в связи с громкой историей «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.

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