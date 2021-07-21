На Сахалине косатки сопроводили лодки с туристами

В Анивском заливе на Сахалине стая косаток окружила лодку с туристами и поплавала возле них. Видео и подробности истории опубликовало региональное издание Skr.su.

На кадрах видно, как пять косаток сопровождают лодку с путешественниками — при этом млекопитающие не проявляют агрессию, а демонстрируют дружелюбность и игривость. Животные шумно издают вздохи и показывают плавники.

«Им нравится с нами плавать, им весело! Они вообще везде! Смотри, какая она большая, невероятно», — комментирует автор ролика.

Косатки держались вблизи лодки, постоянно подныривая под нее. Одному из туристов удалось даже дотронуться до спины животного, которое подплыло вплотную к борту судна.