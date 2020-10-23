«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео

Отдыхающие у берегов Анапы сняли на видео группу дельфинов, плавающих в море. Ролик был опубликован одним из очевидцев в Instagram, на него обратил внимание закрытый аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных в сети кадрах видно, как десятки млекопитающих активно перемещаются по поверхности воды неподалеку от пляжа.

«Море бурлит. В акватории Большой Утриш дельфины сбиваются в большое стадо, чтобы отправиться зимовать к берегам Абхазии», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Круто», «Косатки?», «Прямо как мы! Любят большой тусой путешествовать», — писали они.