Россиянин погиб под обломками снесенной ветром крыши

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Россиянин, житель города Александровск-Сахалинский погиб под обломками крыши, которую снес ветер, принесенный на остров циклоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Один человек погиб. Тело нашли под обломками крыши», — отметил он. В прокуратуре Сахалинской области также заявили, что проверяют информацию об обрушении кровли.

В ведомстве добавили, что циклон бушует также в городе Оха, прокурорами обеих населенных пунктов будет дана оценка полноте мер, которые предприняло местное самоуправление и профильные организации для защиты граждан от чрезвычайных ситуаций, по ее итогам будут приняты меры реагирования.

Как сообщают местные жители, погода не позволяет выйти на улицу. Ураганный ветер переворачивает мусорные баки, рвет крыши и ломает деревья, отмечает агентство «Сахалин и Курилы».

Некоторые дома остались без света, власти Александровск-Сахалинского предупредили население об опасности, напомнив, что во время шторма следует оставаться дома, не выпускать детей на улицу.

Синоптики сахалинского гидрометцентра предупредили о непогоде заблаговременно, 15 октября они дали прогноз, что на Сахалин придет ураганный ветер и мокрый снег, в долинах центральных районов области похолодает до минус восьми градусов.

Ранее синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что на текущей неделе в Москве ожидается ухудшение погоды, старое бабье лето, которое установилось в начале октября, покинет столичный регион. Он пояснил, что на Центральную Россию надвигается циклон, который принесет с собой осеннюю прохладу и осадки, особенно дождливым станет на текущей неделе четверг, 14 октября.

