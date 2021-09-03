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Сносящий крыши ураган в Екатеринбурге попал на видео

Ураганный ветер на Урале повалил множество деревьев и снес крыши на зданиях
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На Урал 3 сентября пришел ураганный ветер, валящий деревья и сносящий крыши на зданиях. Видеозаписи бушующей стихии в Екатеринбурге публикует издание E1.ru.

Сообщается, что сильный ветер поднялся как минимум на всей территории Свердловской области. При этом региональное МЧС предупреждало, что стихия придет только 4 сентября, отмечает портал. Ожидалось, что ветер усилится до 25 метров в секунду.

Последствия урагана попали на видеозаписи и фотографии горожан. В частности, были запечатлены поваленная ветром остановка, множество упавших деревьев и строительные ограждения. Также на видео попал обрыв проводов и момент, когда ураган снес крышу на школе для глухонемых.

Также оказалась повреждена кровля на здании Уральского федерального университета. Там уже сообщили, что территорию вокруг здания оцепят.

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