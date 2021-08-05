В российском регионе сорванные ураганом крыши домов попали на видео

В Башкирии ураган сорвал крыши домов, буйство стихии попало на видео. Соответствующий ролик опубликован в Twitter-аккаунте «Говорит Москва».

Штормовой ветер прошел по Уфимскому и Чекмагушевскому районам российского региона. Поврежденными оказались кровли четырех торговых центров. Кроме того, пострадали 12 многоквартирных домов, две школы, а также несколько частных строений.

Пострадавших в результате урагана нет. На данный момент специалисты приступили к ремонту зданий.

Ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус спрогнозировал возможное появление смерчей минимум в четырех регионах России. Он сообщил, что причиной этого природного феномена является холодный атмосферный фронт пришедшего на северо-запад страны циклона.

