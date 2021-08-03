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Россиян из некоторых регионов предупредили о надвигающемся торнадо

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Фото: Pixabay

Торнадо может появиться в некоторых регионах Среднего Поволжья во вторник, 3 августа, предупредил россиян в беседе с ТАСС ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, вся синоптическая ситуация в Центральной России в настоящий момент определяется прохождением холодного атмосферного фронта. После аномальной жары вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тысяч метров.

«И этот фронт сопровождается довольно интенсивными ливневыми дождями, грозами, местами градом и шквалистым усилением ветра», — сказал синоптик, добавив, что сейчас этот фронт надвигается на восток от Москвы.

Тишковец отметил, что торнадо были на прогностических картах видны именно в Осташковском районе — на западе Тверской области.

В понедельник, 2 августа, в Тверской области ветер усилился до 25 метров в секунду. Началась гроза. Сильнее всего стихия разгулялась в городе Андреаполе. Там деревья упали на дороги и жилые дома. Ураган повредил линии электропередачи, в связи с чем в регионе появились проблемы с электричеством. Также сообщается о погибших и пострадавших.

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