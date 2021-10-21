Мировые банки уличили в поддержке уничтожения лесов

Мировой финансовый сектор вложил 119 миллиардов долларов в компании, которые связаны с вырубкой лесов. В исследовании группы Global Witness в спонсорстве деятельности, приводящей к массовому уничтожению природных угодьев, уличили всемирно известные банки, пишет Financial Time (FT) 21 октября.
Эксперты выяснили, что за пять лет с утверждения Парижского соглашения по климату кредитные организации, а именно BNP Paribas, Промышленно-коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), JPMorgan, HSBC и Bank of America, предоставили финансовую поддержку 20 крупным агробизнесам, которые связанны с вырубкой лесов, в том числе бразильскому производителю мяса JBS, заключившему десятки финансовых сделок с 2016 по 2020 год.
Тажке среди операций банков фигурирует финансирование одного из крупнейших в мире поставщиков какао-бобов, кофе, хлопка и риса — сингапурской компании Olam International, а также его дочерних компаний на сумму около 730 миллионов долларов через возобновляемые кредитные линии. Данную компанию обвиняют в уничтожении тропических лесов в Габоне (Центральная Африка).
«Вырубка лесов является основным источником наращивания "углеродного следа", решение данной проблемы станет одной из главных тем на предстоящем саммите ООН по климату Cop26 в Великобритании. Борьба с обезлесением из-за производства различных товаров остается для многих инвесторов менее важной проблемой, чем другие экологические проблемы, например, сокращение прямых выбросов парниковых газов. Данные Global Witness показывают, что пять крупнейших банков в общей сложности заключили почти 570 сделок по выпуску облигаций, кредитов для предприятий, подозреваемых или обвиняемых в уничтожении лесов. При этом все учреждения, кроме ICBC, придерживаются политики запрета на уничтожение деревьев», — уточняют журналисты FT.
Ранее австрийская компания Allrise подала иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге на президента Бразилии Жаира Болсонару. Экологические активисты обвинили государственного лидера в преступлении против человечества из-за масштабной утраты лесов Амазонии с начала его правления. По данным истцов, правительство Болсонару несет ответственность за ежегодную потерю природных массивов площадью в четыре тысячи квадратных метров.