Президента Бразилии обвинили в преступлении против человечества

Австрийская экологическая организация Allrise подала иск в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге на президента Бразилии Жаира Болсонару. Главу государства обвинили в преступлении против человечества, сообщает France24.

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Активисты подали иск утром во вторник, 12 октября. Жалоба организации связана с масштабной вырубкой лесов Амазонии. В документе говорится, что администрация Болсонару несет ответственность за ежегодную потерю массивов площадью в 4 тысячи квадратных километров. По данным активистов, за время правления президента с 2019 года темпы утраты лесов увеличились на 88 процентов.

В организации посчитали, что подобные действия создали угрозу для человечества: выбросы вредных веществ, возникающие во время вырубки, усугубляют проблему глобального потепления, что в итоге приведет к гибели более 180 тысяч человек во всем мире. На данный момент количество парниковых газов, которые попадают в атмосферу в результате сжигания, в Амазонии выше, чем годовые выбросы в Италии или Испании.

По мнению правозащитников, если суд рассмотрит иск, то разбирательство станет четким сигналом для компаний, которые работают на ископаемом топливе.

В сентябре 2021 года британская природоохранная организация Botanic Gardens Conservation International (BGCI) представила отчет, в котором заявила, что от трети до половины видов деревьев на планете оказались на грани исчезновения с лица планеты. В Бразилии с ее самым разнообразным лесом на планете в опасности оказались около 1,7 тысячи видов деревьев.