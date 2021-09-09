Назван виновник мировых катаклизмов

Университет Организации Объединенных Наций (УООН) в своем исследовании обнаружил связь между рекордными по своим масштабам стихийными бедствиями и катастрофами по всему миру. В пандемии коронавируса, морозах в Техасе, пожарах в Амазонии, аномальной жаре в Арктике виноват человек и его деятельность, считают авторы исследования.

Университет ООН проанализировал 10 крупнейших катаклизмов, произошедших в 2020-2021 годах в разных частях планеты. Были названы три их основные причины: антропогенные выбросы парниковых газов, недооценка экологических угроз при принятии важных решений и неэффективное управление рисками стихийных бедствий.

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Так, чрезмерные выбросы парниковых газов спровоцировали рекордное за всю историю наблюдений таяние ледников в Арктике. Из-за теплого воздуха на Северном полюсе вихрь, вращающий холодный воздух, переместил его на юг США. Из-за похолодания в Техасе замерзла электросеть, погибли 210 человек. Ущерб оценивают в 80-90 миллиардов долларов. Неэффективное управление рисками стихийных бедствий — это одна из главных причин смерти столь большого количества людей и финансовых потерь.

Из-за парниковых газов образовался мощный циклон «Амфан», обрушившийся на пограничный регион Индии и Бангладеш. В этой местности более половины населения живут за чертой бедности, а пандемия лишила миллионы людей заработка, в особенности трудовых мигрантов. Они вынужденно вернулись в родные районы, где жили в переполненных убежищах от циклона. Во время шторма люди побоялись укрыться в этих помещениях из-за риска заразиться коронавирусом. В результате из-за стихийного бедствия погибли около 100 человек, был нанесен ущерб в размере 13 миллиардов долларов. Из-за страха перед катаклизмом из региона бежали почти пять миллионов человек, что, опять же, привело к росту числа заражений.

Наконец, из-за недооценки экологических угроз при принятии тех или иных решений сгорело более двух миллионов гектаров тропических лесов в Амазонии. Дело в том, что высокий мировой спрос на мясо увеличил культивацию сои, которой кормят скот, и для сельскохозяйственных нужд начали вырубать и поджигать леса. «Наши действия имеют последствия для всех нас», — подытожил один из авторов исследования профессор Джек О'Коннор.

Обеспокоенность глобальным изменением климата выражают уже не только ученые, но и религиозные деятели. Главы Римско-католической церкви, Восточной православной церкви и Англиканской общины совместно призвали мировое сообщество принять решительные меры для борьбы с изменением климата.