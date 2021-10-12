Facebook запретит распродавать леса Амазонки

Один из крупнейших IT-гигантов Facebook сообщил, что решил запретить покупку и продажу земель в экологических заповедных зонах в тропических лесах Амазонки на своем маркетплейсе и в принадлежащих ему приложениях WhatsApp и Instagram.

Компания пообещала изменить правила таким образом, чтобы напрямую запретить покупку или продажу земли любого типа в природоохранных зонах. Организация уточнила, что будет «стремиться выявлять и блокировать новые объявления» о подобных участках. Отмечается, что это лишь первые шаги к решению проблемы незаконной продажи заповедных земель. В будущем Facebook может усилить контроль.

Меры компания решила принять на фоне февральского расследования «Би-би-си», в ходе которого журналисты обнаружили, что пользователи занимались незаконной продажей и покупкой больших участков заповедной земли в бразильских тропических лесах Амазонки на платформе Facebook Marketplace. Выяснилось, что многие проданные земли принадлежали коренным народам и достигали размеров до тысячи футбольных полей. Журналисты рассказали, что торговцы сначала занимались вырубкой леса на заповедной территории, а затем добивались отмены охраняемого статуса самой земли.

В конце июня 2021 года президент Бразилии Жаир Болсонару отправлял солдат на охрану лесов Амазонии. Тогда армия охраняла тропические заросли в штате Пара, Амазонас, Мату-Гроссо и Рондония, где ежегодно фиксируют большие объемы незаконных вырубок и выжиганий лесов фермерами.