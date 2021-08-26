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Гибнущие тропические леса оказались спасителями планеты

В горных тропических лессах Африки обнаружили гигантский резервуар углерода
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Фото: Matthias Graben / Globallookpress.com

Международная группа ученых обнаружила, что нетронутые тропические горные леса в Африке содержат больше углерода, чем считалось ранее. Однако быстрое исчезновение лесных массивов способствует высоким выбросам углекислого газа в атмосферу планеты, ускоряя глобальное потепление. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи измерили 72 000 деревьев в 44 горных районах в 12 странах Африки, от Гвинеи до Эфиопии и на юге до Мозамбика. На каждом горном участке они разметили участки, на которых записали диаметр, высоту и вид каждого дерева.

Оказалось, что гектар горного тропического леса содержит 150 тонн углерода. Сохранение деревьев на этой площади сокращает выбросы углекислого газа, эквивалентные обеспечению электрической энергией сотни домов в течение одного года. Африканские горные леса накапливают больше углерода на единицу площади, чем тропические леса Амазонки, играя роль гигантского резервуара древесного топлива. Это удивило ученых, поскольку горный климат обычно не способствует поглощение углекислого газа лесами и замедляет рост деревьев.

Ученые также обнаружили, что за последние 20 лет было потеряно 0,8 миллиона гектаров. В большей степени потери пришлись на Демократическую Республику Конго, Уганду и Эфиопию, в результате чего в атмосферу было выброшено более 450 миллионов тонн углекислого газа. Если нынешние темпы гибели деревьев из-за вырубки сохранятся, к 2030 году будут потеряны еще 0,5 миллиона гектаров лесов. Около пяти процентов тропических горных лесов Африки были вырублены с 2000 года, а в некоторых странах этот показатель превышает 20 процентов. В настоящее время проводятся усилия по спасению тропиков в рамках Боннского вызова.

Боннский вызов, запущенный Германией в 2011 году, предусматривает восстановление 150 миллионов гектаров деградированных и обезлесенных земель к 2020 году и 350 миллионов гектаров к 2030 году. Обязательства по борьбе с обезлесением взяли на себя более 70 стран.

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