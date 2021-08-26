Ученые связали дождь в Гренландии с надвигающейся катастрофой

Специалисты Датского метеорологического института связали прошедший 14 августа дождь в Гренландии с надвигающейся катастрофой и критическим изменением климата. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на наблюдения датских ученых.

По мнению метеорологов, такое явление может быть признаком глобального потепления.

Осадки выпали на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря, в самой высокой точке ледяного щита Гренландии, что, возможно, произошло впервые. Сотрудник Датского метеорологического института Мартин Стендель уточнил, что дождь мог пойти только при температуре выше или чуть ниже нуля градусов по Цельсию, что свидетельствует об опасности повышения температуры для второго по величине ледяного щита в мире после Антарктики.

По словам специалистов, за две тысячи лет было зафиксировано всего девять таких случаев потепления, причем три из них произошли в течение последних десяти лет. При этом в 2012 и 2019 годах при повышении температуры дождь в этих местах не выпадал. «Мы не можем точно сказать, были ли осадки в предыдущие шесть раз, но такое явление крайне маловероятно», — отметил Стендель.

20 августа сообщалось, что В Гренландии впервые в истории метеонаблюдений прошел дождь. Причиной внезапной смены привычных для острова снегопадов на дождь стало рекордное повышение температуры выше нуля.

В начале августа датские исследователи выяснили, что ледяной щит Гренландии подвергся масштабному таянию во время очередной тепловой волны, когда температура воздуха поднялась на десять градусов выше сезонных норм. На севере Гренландии температура превысила 20 градусов Цельсия, что более чем вдвое выше нормальной средней летней температуры. Из-за такого потепления щит потерял за один день в июле более 8 миллиардов тонн льда.

Ледяной щит Гренландии — вторая по величине после Антарктиды масса пресноводного льда на планете с площадью почти 1,8 миллиона квадратных километров. Таяние ледяных щитов началось в 1990 году и ускорилось с 2000 года.