Тепловая волна вызвала масштабное таяние льда в Гренландии

Датские исследователи выяснили, что ледяной щит Гренландии подвергся масштабному таянию во время очередной тепловой волны, когда температура воздуха поднялась на десять градусов выше сезонных норм. Начиная со среды на прошлой неделе, щит терял примерно 8 миллиардов тонн льда в день, что вдвое превышает обычный уровень летом. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По Данным метеорологического института в Дании, на севере Гренландии температура превысила 20 градусов Цельсия, что более чем вдвое выше нормальной средней летней температуры. В аэропорту Нерлерит Инаат, расположенном в коммуне Сермерсоок на востоке Гренландии, столбики термометров достигли отметки в 23,4 градуса, что стало самым высоким показателем в период температурных рекордов. Тогда растаявшего объема льда хватило бы для того, чтобы покрыть весь штат Флорида слоем воды толщиной пять сантиметров.

В то же время начало лета в Гренландии было относительно прохладным со снегопадами и дождями, в результате чего таяние ледникового покрова остается в пределах исторической нормы.

Ледяной щит Гренландии — вторая по величине после Антарктиды масса пресноводного льда на планете с площадью почти 1,8 миллиона квадратных километров. Таяние ледяных щитов началось в 1990 году и ускорилось с 2000 года. Потеря массы за последние годы примерно в четыре раза больше, чем была до 2000 года. К 2100 году уровень океана поднимется на 10-18 сантиметров, что на 60 процентов быстрее, чем предполагалось ранее, за счет таяния гренландского щита. Если ледяной щит Гренландии полностью растает, уровень океана поднимется на шесть-семь метров.