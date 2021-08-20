В Гренландии впервые в истории наблюдений прошел дождь

В Гренландии впервые в истории метеонаблюдений прошел дождь, сообщает телеканал CNN.

Причиной внезапной смены привычных для острова снегопадов на дождь стало рекордное повышение температуры. В прошедшие выходные, как сообщает телеканал, воздух на острове в прошедшие выходные прогрелся до отметок выше нуля. Такое явление в Гренландии фиксируют уже в третий раз за десять лет. По словам экологов, это свидетельствует о быстром нагревании Гренландии.

«То, что происходит, — это не просто теплое десятилетие или два в изменчивом климате. Это беспрецедентно», — заявил старший научный сотрудник Национального центра обработки данных о снеге и льде при Университете Колорадо Тед Скамбос.

Ученые обращают внимание и на тот факт, что за последнее десятилетие необычные погодные явления на острове участились. Все чаще и чаще таят льды, дуют сильные ветра.

Ученые полагают, что прошедший доджь повлияет на экологию Гренландии в целом. По словам программного директоре Управления полярных программ Национального научного фонда Дженнифер Мерсер, из-за осадков на снегу образовался тонкий слой наста. Он мот привести к различным последствиям: начиная от подтоплений в местах, где вода будет стекать с гор в низины, вплоть до того, что эта «корка» будет навсегда запечатлена в слоях ледяного щита Гренландии.

В начале августа датские исследователи выяснили, что ледяной щит Гренландии подвергся масштабному таянию во время очередной тепловой волны, когда температура воздуха поднялась на десять градусов выше сезонных норм. Сообщается, что на севере Гренландии температура превысила 20 градусов Цельсия. Это более чем вдвое выше нормальной средней летней температуры. Из-за такого потепление щит терял примерно 8 миллиардов тонн льда в день.