Аномальное тепло накроет полюса холода в ближайшие дни

Превышение температурной нормы на 10-15 градусов ожидается в ближайшие дни на полюсах холода, которые находятся на севере , северо-западе Якутии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По словам специалиста, самые сильные погодные аномалии ожидаются в якутских городах Верхоянске, Оймяконе, Батагайе. «Температура до 26-30 градусов, что очень много для этих регионов. Вся ближайшая пятидневка будет с такими аномалиями», — отметил Вильфанд.

В Якутске также ожидаются отклонения температуры на пять градусов выше нормы.

За звание полюса холода соревновались два северных города Верхоянск и Оймякон — в них была зафиксирована самая низкая температура на Земле. В конце 2020 года Всемирная метеорологическая организация провела анализ данных за 30 лет и пришла к выводу, что полюс холода Северного полушария находится в Гренландии.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномальная жара, которая придет в Центральный федеральный округ, будет представлять опасность из-за показателей ультрафиолетового индекса. В связи с этим с 10 часов утра и до 18 часов вечера жителям России рекомендуется не выходить на открытое солнце и находиться в тени.