Десятки видов животных вымерли из-за глобального потепления

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США объявила об исчезновении 23 видов птиц и рыб из-за антропогенного изменения климата и разрушения естественной среды обитания, пишет Deutsche Welle.

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Агентство заявило, что исчерпало все возможности для спасения этих видов, и надежды на их выживание больше нет. Самым известным из недавно вымерших видов был белоклювый королевский дятел: птица обитала в юго-восточных штатах, но с 1944 года ее не замечали. «Мало достигнуто и многое потеряно», — прокомментировал внесение животных в список исчезнувших видов биолог и орнитолог Корнеллского университета Джон Фицпатрик (John Fitzpatrick). Список с конкретными названиями еще не опубликован, но The New York Times сообщает, что он включает 11 видов птиц, восемь видов пресноводных мидий, два вида рыб, один вид летучей мыши и один вид растения.

Когда эти 23 вида были еще внесены в список животных под угрозой исчезновения, считалось, что у них есть шанс на выживание, однако загрязнение окружающей среды, глобальное потепелние, вырубка лесов и браконьерство свели вероятность их размножения к нулю. «Каждый из этих 23 видов представляет собой безвозвратную утрату природного наследия нашей страны и биоразнообразия. И это отрезвляющее напоминание о том, что вымирание является следствием антропогенного изменения окружающей среды», — заявила ученый Бриджит Фейи (Bridget Fahey), ответственная за классификацию видов в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Список видов, зарегистрированных как вымершие во всем мире, теперь включает около 900 пунктов. Ученые предупредили, что планета столкнется с вымиранием катастрофического масштаба, если человечество не предпримет меры по ограничению роста температур в пределах 1,5 градуса по Цельсию.

Благотворительные организации всего мира планируют выделить рекордную сумму в пять миллиардов долларов на защиту биоразнообразия на планете. Программа «30 к 30» (30by30) направлена на то, чтобы предотвратить исчезновение 30 процентов животных и растений к 2030 году.