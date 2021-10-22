Три российских региона частично остались без света

У более чем 6 тысяч человек нет света в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях

Из-за непогоды в Ленинградской, Новгородской и Псковских областях больше шести тысяч человек остались без света. Об авариях в трех российских регионах со ссылкой на замминистра энергетики Евгения Грабчака сообщает ТАСС.

Сейчас на месте аварий продолжаются восстановительные работы, в которых задействовано 317 человек и 97 единиц техники.

По словам замминистра, неблагоприятная погода также наблюдается в Тверской, Калининградской, Челябинской и Свердловской областях. В перечисленных регионах возможно нарушение подачи энергоснабжения, заключил Грабчак.

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