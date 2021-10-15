Россиянам разъяснили правила отключения света за долги

Энергетики не имеют права отключать россиянам свет за мизерные долги, заявил «Аргументам и Фактам» координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

По словам эксперта, отключать электричество, если задолженность составляет пару сотен рублей, энергетики не могут — на это им в свое время указал Верховный суд. Кроме того, есть несколько других правил отключения, пояснил Козлов. Так, ни при каких обстоятельствах нельзя лишать электроэнергии жилье, в котором проживают маленькие дети или инвалиды. Во-вторых, срок невыплат за свет должен превышать два месяца.

В-третьих, должника в обязательном порядке уведомят о возможном отключении. Такое уведомление гражданин должен получить лично. Затем ему даются 20 дней на погашение задолженности. Если долг не погасить, подача электроэнергии сначала ограничивается. Впоследствии, если еще через десять дней деньги не выплачены, энергетики могут полностью отключить свет.

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