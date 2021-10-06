Раскрыт популярный обман с повышением платы за услуги ЖКХ

Управляющие компании (УК) могут проводить фиктивные собрания собственников жилья, на которых якобы согласовываются повышенные тарифы и дополнительные коммунальные услуги, что ведет к увеличению сумм в квитанциях за «коммуналку». Об этой популярной схеме обмана россиян URA.RU рассказал руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ Московской коллегии адвокатов Сергей Сергеев.

По словам эксперта, на подобных липовых собраниях принимаются решения о повышении тарифов ЖКХ, «согласовывается плата, которая превышает общегородскую, и компания начинает выставлять счета». УК якобы оказывают услуги, которые не нужны собственникам квартир, или вовсе включают в счета услуги, которых по факту нет, добавил Сергеев. А жильцы «не совсем глубоко погружаются в документы», пояснил он.

Юрист Константин Крохин в беседе с агентством отметил, что существуют УК, незаконным путем получающие контроль над домами. Одна такая фирма, по его словам, накопила огромные долги перед населением, теплоснабжающими компаниями, а затем обанкротилась. При этом данной УК удалось просто подделать протокол о том, что ее избрали жители дома. Раскрыть обман граждане смогли не сразу.

Ранее стало известно, что российские коммунальные и инженерные системы подготовлены к зиме не в полном объеме. На начало октября в среднем 94 процента коммуникаций в населенных пунктах страны настроили на функционирование в осенне-зимний период, заявили в МЧС.