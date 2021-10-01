Люди в черном попытались захватить многоэтажный дом в Москве

Сотрудники ЧОП и управляющей компании ворвались в жилое здание на западе Москвы

Сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП), одетые в черную униформу, попытались захватить многоэтажный жилой дом на западе Москвы. Инцидент произошел на улице Крылатские Холмы, сообщается в Telegram-канале «Взгляд.ру».

В жилой дом ворвались люди крепкого телосложения в форме с нашивками ЧОП. Их сопровождали два сотрудника управляющей компании (УК), включая начальника службы безопасности. ЧОПовцы выломали входную дверь в подъезд, заняли технические помещения, диспетчерскую и подсобку охраны. При этом охранников они выгнали на улицу.

В дальнейшем сотрудники ЧОП сменили пароли на общедомовом оборудовании. Людям, проживающим в доме, сотрудник УК сообщил, что объявлено «военное положение» и что они занимают дом и прекращают работу товарищества собственников жилья (ТСЖ). Кроме того, участники захвата пригрозили, что «дождутся вечера и устроят темную несогласным людям», передает издание. Впоследствии на место приехали полицейские, некоторые из захватчиков разбежались. Некоторые были задержаны и доставлены в отдел полиции.

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