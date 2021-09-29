Россиянин обстрелял приехавших подключать отопление коммунальщиков

Житель дома в Каменске-Уральском открыл стрельбу по сотрудникам управляющей компании (УК), которые приехали, чтобы подключить отопление. Соответствующее видео опубликовано в группе «Подслушано Каменск-Уральский» во «ВКонтакте» .

По данным паблика, мужчина со своего балкона начал кричать на подъехавших к дому коммунальщиков. Затем он стал скидывать на них пустые бутылки.

После этого россиянин вышел из подъезда и начал обстреливать сотрудников УК из пневматического пистолета. Одна из пуль попала в рабочего, а другая — в автомобиль. На кадрах видно, как местный житель стоит на крыльце подъезда с оружием в руках.

По данным газеты «Коммерсантъ», мужчину задержали сотрудники полиции. «Гражданин в неадекватном состоянии был доставлен в территориальное УВД. Пистолет оказался пневматическим. Его изъяли», — процитировало издание пресс-секретаря регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

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