В Чите неизвестный расстрелял автобус с пассажирами

В Чите неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия по автобусу с пассажирами

В Чите неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия по автобусу с пассажирами. Об этом сообщает МВД по Забайкальскому краю, передает РИА Новости.

«Поступило сообщение, что в пассажирском автобусе повреждено боковое стекло. Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный произвел выстрел, предположительно из травматического пистолета в сторону автобуса», сообщили в ведомстве.

По информации агентства, инцидент произошел вечером 27 сентября. Уточняется, что в момент стрельбы в автобусе находилось около 15 человек, пострадавших среди них нет.

Ранее в поселке Верхошижемье Кировской области 60-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки по детям, которые гуляли во дворе возле его дома. В результате житель попал 10-летнему мальчику в ногу, уточнили в ведомстве. Врачи диагностировали у ребенка ссадину и кровоподтек. СУ СКР отмечает, что россиянин открыл стрельбу «беспричинно, из хулиганских побуждений».