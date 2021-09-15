Россиянин выстрелил из пневматической винтовки по гулявшим во дворе детям

Житель Кировской области выстрелил из пневматики по детям, которые гуляли во дворе

В поселке Верхошижемье Кировской области 60-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки по детям, которые гуляли во дворе возле его дома. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СУ СКР) по региону.

В результате житель попал 10-летнему мальчику в ногу, уточнили в ведомстве. Врачи диагностировали у ребенка ссадину и кровоподтек.

СУ СКР отмечает, что россиянин открыл стрельбу «беспричинно, из хулиганских побуждений». В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия»).

Ранее неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия по детям неподалеку от железнодорожного вокзала в Омске. Пострадали две девочки 11 и 14 лет. Пули попали в руки детей. Чтобы их достать, врачам пришлось делать операцию.