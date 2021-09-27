Российский вуз заявил об угрозах от одного из студентов

Ярославский вуз сообщил об угрозах вооруженного нападения от одного из студентов

В пресс-службе Ярославского государственного технического университета заявили об угрозах вооруженного нападения от одного из студентов. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел в ночь на 27 сентября. Студент написал одногруппникам, что придет в университет с пневматическим оружием «для забоя скота».

«Сегодня ночью в чате учебной группы один из студентов, находясь дома, написал сообщения угрожающего характера. Староста группы сразу же связалась с руководством университета. Были привлечены сотрудники органов внутренних дел», — говорится в официальном комментарии ЯГТУ.

В университете уточнили, что правоохранители проводят со студентом работу. Известно, что молодой человек в течение года находился в академическом отпуске и вернулся к учебе в этом году.

Ранее в поселке Верхошижемье Кировской области 60-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки по детям, которые гуляли во дворе возле его дома. В результате житель попал 10-летнему мальчику в ногу, уточнили в ведомстве. Врачи диагностировали у ребенка ссадину и кровоподтек. СУ СКР отмечает, что россиянин открыл стрельбу «беспричинно, из хулиганских побуждений».