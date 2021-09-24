После стрельбы в Перми пройдут перестановки в ФСБ края

«Ъ»: глава пермского ФСБ уйдет на повышение в другое ведомство, на его место есть кандидат

Генерал-майор Виктор Задворный может в октябре уйти с должности главы УФСБ по Пермскому краю в другое ведомство на повышение, а его место займет полковник Геннадий Анацкий из Тюмени. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает «Коммерсантъ».

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По данным источников, Анацкий занимает должность первого заместителя начальника УФСБ по Тюменской области, и эту должность создали специально для него. Генерал-майор Задворный руководит пермским УФСБ более четырех лет. Несмотря на недавнюю стрельбу в ПГНИУ, результаты работы Задворного за эти годы положительные: при нем управление возбудило дело против пермского министра транспорта Алмаза Закиева за превышение должностных полномочий, против экс-министра спорта региона Павла Ляха, против начальника УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова за 38 эпизодов взяток и превышение должностных полномочий.

Что касается Анацкого, которого называют кандидатом на эту должность, он был переведен в УФСБ по Тюменской области в 2017 году на волне смены руководства в управлении региона. Перестановки в тот период времени проходили в связи с резонансным делом банды киллеров, члены которой были связаны с ФСБ. Так, группировку организовал капитан ФСБ Владимир Гилев, он умер в СИЗО в 2016 году. Другие члены банды, связанные с чекистами, — прапорщик ФСБ Евгений Гладких и инструктор по самбо, тренировавший силовиков, Александр Кобылин, получили 25 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.