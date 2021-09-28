Мужчина остался жив благодаря давшему осечку пистолету нападавшего

Приморский суд арестовал местного жителя, попытавшегося застрелить своего знакомого в ходе конфликта из-за квартирного вопроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК РФ Аврору Римскую. Агентство также публикует запись с камер видеонаблюдения в офисе, куда нагрянкл неудавшийся «убийца».

59-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, 21 сентября он пришел в офис в городе Артем, где работал его 36-летний знакомый, с намерением его убить. На видеозаписи видно, как нападавший подходит к столу потерпевшего, направляет на него огнестрельное оружие и производит два выстрела, однако оба раза происходит осечка. Это позволило пострадавшему отбедать в сторону, и в считанные секунды находившиеся в офисе люди задержали стрелявшего.

По данным следствия, злоумышленник жил в квартире, которую владельцы собирались продавать. Не желая лишаться жилья, он решил с оружием наведаться к одному из членов семьи арендодателя.

В Следственном комитете сообщили, что фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в РПЦ призвали запретить продажу огнестрельного оружия гражданским лицам. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что не понимает, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Такое заявление он сделал после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где погибли шесть человек, более 40 пострадали.