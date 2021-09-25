В РПЦ призвали запретить продажу огнестрельного оружия гражданским лицам

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) призвал депутатов Госдумы законодательно запретить продажу огнестрельного оружия гражданскому населению России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.
Илларион добавил, что подобные законодательные меры, необходимы после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, где погибли шесть человек.
«Я вообще не понимаю, зачем оружие должно продаваться обычным гражданским людям. Надо, чтобы наши законодатели подумали об этом», — сказал митрополит.
Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября, ее открыл Тимур Бекмансуров. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. Сам стрелок получил тяжелые ранения при задержании, он находится в больнице. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.