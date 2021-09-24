Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию насилия и аморализма на телевидении

Глава СКР Бастрыкин: нужно оградить молодежь от трансляции жестокости на телевидении

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил ограничить трансляцию сцен насилия и жестокости на федеральных каналах. Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы СКР, демонстрация аморализма и жестокости в ток- и реалити-шоу негативно влияет на молодежь, пробуждая в ней агрессию. Защитить несовершеннолетних от пагубного влияния Бастрыкин предложил, исключив подобные программы из телевизионной сети вещания.

Ранее председатель Следственного комитета России связал нападение на пермский вуз с негативным влиянием интернета. По его словам, подрастающее поколение не получает достаточного уровня воспитания и культуры, но при этом увлекается соцсетями, которые культивируют насилие и безнравственность.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, более 40 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.