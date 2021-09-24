Познер отреагировал на предложение ограничить демонстрацию насилия на ТВ

Ведущий Первого канала и журналист Владимир Познер отреагировал на предложение председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина ограничить демонстрацию сцен насилия на федеральном телевидении после массового убийства в Пермском госуниверситете. Его комментарий передает Daily Storm.

Журналист отметил, что на российском телевидении действительно много сцен насилия, однако, по его мнению, совершенно напрасно делать вывод о том, что именно отсюда вытекают такие страшные явления, как стрельба в учебных заведениях. «Я думаю, что господину Бастрыкину следовало бы заниматься своим делом, а не телевидением», — заявил Познер.

Телеведущий объяснил, что проблема детского насилия очень сложная, и поэтому обвинять во всем деструктивный контент — неправильно. «Делать вывод, что одно зависит от другого, — это просто очень поверхностное непонимание того, почему вообще это происходит. Этот вопрос очень серьезный на самом деле и гораздо глубже и шире, чем телевидение», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Бастрыкин выступил с предложением ограничить трансляцию сцен насилия на телевидении. По словам Бастрыкина, демонстрация жестокости в реалити- и ток-шоу негативно влияет на молодежь и пробуждает в ней агрессию.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек, 47 человек пострадали. Нападавшим оказался 18-летний учащийся вуза. При задержании его тяжело ранили, позднее стало известно, что врачи ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.