Число пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе снова увеличилось

Минздрав: число пострадавших после стрельбы в ПГНИУ увеличилось до 47

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 47. Об этом сообщили в краевом Минздраве, передает ТАСС.

Ранее в Минздраве Пермского края сообщали о 43 пострадавших, 12 из которых находятся в трех больницах города.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Погибли шесть человек. Стрельбу устроил 18-летний учащийся вуза. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета.

Для транспортировки пострадавших в Москву спецборт МЧС вылетел в Пермь. В самолете находились анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи, а также глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Врачи приняли решение о транспортировке семи раненых, которые находятся в тяжелом состоянии.