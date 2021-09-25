Россиянин открыл стрельбу в торговом центре Сочи

Мужчина открыл стрельбу из пистолета в торговом центре Сочи, никто не пострадал

В торговом центре Сочи мужчина открыл стрельбу на первом этаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Он отметил, что россиянина задержали сотрудники охранного предприятия. «Во время стрельбы никто не пострадал», — сказал собеседник агентства, отметив, что мужчина стрелял из пистолета, на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По данным РИА Новости, два участника конфликта в торговом центре задержаны.

Ранее в сентябре 81-летний пенсионер из Перми открыл стрельбу из окна квартиры. Полицейские потребовали сдать огнестрельное оружие, однако мужчина оказал сопротивление и выстрелил несколько раз в сторону силовиков. Россиянин был задержан, после чего освидетельствован медицинскими работниками и помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь.