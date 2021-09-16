Российский пенсионер открыл стрельбу из окна квартиры

В Перми 81-летний пенсионер открыл стрельбу из окна квартиры. Об инциденте сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

О том, что в многоквартирном доме раздаются выстрелы, полиции сообщили соседи. На место происшествия выехали стражи правопорядка и установили личность стрелявшего, им оказался пенсионер. Полицейские потребовали сдать огнестрельное оружие, однако мужчина оказал сопротивление и выстрелил несколько раз в сторону силовиков.

Видео задержания российского пенсионера опубликовал ТАСС в своем Telegram-канале.

«В настоящее время оружие изъято, подозреваемый был задержан, после чего освидетельствован медицинскими работниками и помещен в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь», — заявили следователи.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. О пострадавших не сообщается.

Ранее в поселке Верхошижемье Кировской области 60-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки по детям, которые гуляли во дворе возле его дома. В результате житель попал десятилетнему мальчику в ногу. Врачи диагностировали у ребенка ссадину и кровоподтек.

