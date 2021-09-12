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Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

Драка со стрельбой в центре Воронежа в ночь на 12 сентября попала на видео
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В центре Воронежа произошла массовая драка. Как сообщает «Вести. Воронеж», это случилось на Ленинском проспекте в ночь на воскресенье, 12 сентября.

Видео потасовки появилось в социальных сетях. На кадрах видны несколько дерущихся человек и слышны крики. Автор ролика, опубликованного в паблике
«ЧП ДТП Воронеж» во «ВКонтакте» написал, что потасовка произошла из-за детей и девушки. Однако на видео детей нет. На кадрах заметно, как сначала несколько человек избивают одного прямо на проезжей части. Затем к ним подъезжает темный внедорожник, все бросаются к нему, раздаются шесть хлопков, похожих на выстрелы.

В пресс-службе ГУ МВД по региону «Интерфаксу» сообщили, что в результате драки никто не пострадал, но причин потасовки не назвали. По предварительным данным, в драке участвовали 10 человек.

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