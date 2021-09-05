Массовую драку 60 футбольных фанатов в Твери сняли на видео

Драка с участием 60 фанатов «Спартака» и «Зенита» в Твери попала на видео

Видео: @bazabazon

В Сети появилось видео массовой драки между фанатами футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» в Твери, ролик опубликован в Telegram-канале Baza.

На кадры попала толпа болельщиков, которая бежит по улице. Автор кадров, вероятно, тоже принимавший участие в потасовке, снял нескольких молодых людей, лежащих на асфальте. По информации различных источников, в драке участвовали около 60 любителей футбола, пострадали не менее семи человек.

На данный момент в полицию никто из пострадавших не обращался. В главном управлении МВД России по региону добавили: они выясняют обстоятельства массовой потасовки. По официальным данным, драку затеяли около 30 человек. Один из них госпитализирован. В местной полиции уточнили, что наряд прибыл на место, однако участники драки к этому моменту успели скрыться.

Инцидент произошел в субботу, 4 сентября, на улице Советской в Твери. Болельщики «сине-бело-голубых» приехали в этот город поддержать «Зенит» в игре против местного ФК «Тверь». Фанаты «Спартака» прибыли туда же, чтобы напасть на сторонников петербургского клуба.