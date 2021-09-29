В Подмосковье возбудили дело после травмирования женщины в рухнувшем лифте

Началась доследственная проверка инцидента в лифте многоэтажки жилого комплекса «Арт» в Красногорске, после поездки в котором молодая женщина оказалась в больнице. По факту экстремальной работы лифта в Подмосковье возбуждено уголовное дело, сообщила «Российская газета» 29 сентября.

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Жительница одного из домов 7 сентября зашла в лифт на 31-м этаже, чтобы спуститься вниз, но подъемник сначала резко поехал вверх, а затем застрял между 42-м и 43-м этажами. После небольшой паузы кабина рухнула почти на два метра, а россиянка потеряла сознание еще раньше от запаха гари и очнулась уже на полу с кровью на лице.

«По факту травмирования женщины в результате неисправности лифта следственным отделом по Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"», — сообщили в ведомстве.

Следователи и криминалисты вместе с экспертами Ростехнадзора осмотрели место происшествия, опросили пострадавшую и других жителей дома, запросили документы на лифт у управляющей компании (УК) и обслуживающей подъемник организации. «Готовится заключение комиссии Ростехнадзора о причинах неисправности оборудования лифта. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской и технической», — добавили следователи.

Сразу после происшествия УК прокомментировала инцидент, посчитав его провокацией со стороны женщины для получения компенсации за ущерб. Коммунальщики подчеркнули, что в кабине лифта не было острых предметов, которые могли бы повредить лицо пассажирки.

Ранее в правительстве обсудили меры по усилению контроля за безопасностью лифтов в жилых домах. Минстрой решил приобщить производителей оборудования к обслуживанию подъемников на протяжении всего их жизненного цикла, чтобы сократить число аварий с людьми.