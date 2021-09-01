Москвичка с ребенком пролетела в лифте пять этажей

Жительница многоэтажки в Москве вместе с ребенком пролетела в лифте с 30-го по 25-й этажи

В лифте столичного ЖК комфорт-класса «Спутник» произошел экстремальный случай, о котором рассказала одна из жительниц. Когда женщина спускалась вниз со своей четырехмесячной дочкой, подъемник пять этажей пролетел на высокой скорости, а затем затормозил при помощи страховочного механизма. Деталями и видео с рассказом москвички 1 сентября поделилось издание Life.ru.

Женщина по имени Татьяна рассказала, что подобный инцидент с лифтом случается уже не в первый раз. Как отметила собеседница издания, неделю назад лифт проехал «в свободном падении» три этажа. Всего в доме четыре лифта.

«Я со своим малышом спускалась на лифте вниз с 31-го на первый этаж. На 30-м этаже лифт остановился, но двери не открылись. С 30-го этажа по 25-й мы пролетели в свободном падении. Далее лифт остановился, двери открылись, зашла девушка с ребенком и собакой», — пояснила женщина.

Как удалось выяснить журналистам, лифт марки KONE притормозил за счет страховочного механизма. После случившегося жительница обратилась в управляющую компанию, где ей обещали устранить проблему в течение десяти рабочих дней. До конца ремонта лифт будет заблокирован.

«Моя дочь очень сильно плакала, она испугалась. Я испугалась еще больше, эмоции били через край. Я кричала, просила нам помочь и объяснить, что происходит. Спустя длительное время я немного успокоилась», — добавила Татьяна.

В апреле в больнице №1 города Читы со второго этажа рухнул лифт с десятью пассажирами. Восемь человек, которые находились внутри, не пострадали, еще двух после инцидента направили на детальное обследование. Происшествие, по данным учреждения, могло произойти из-за перегруза. Лифт был сертифицирован, его установили в 2017 году.

