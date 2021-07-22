В Подмосковье рухнул лифт с тремя пассажирами

В подмосковном Реутове рухнул лифт с тремя пассажирами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах.

Падение лифта произошло в здании по адресу улица Транспортная, 12. В результате инцидента пострадали трое человек, все они госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел на объекте по производству и хранению деревянных дверей. По его словам, оборвался грузовой лифт с тремя рабочими.

Как сообщает Mash в своем Telegram-канале, пассажиры лифта получили переломы конечностей и черепно-мозговые травмы. Все они находятся в реанимации.

Ранее сообщалось, что в городской больнице №1 Читы со второго этажа рухнул лифт с десятью пассажирами, среди них один медработник. Восемь человек не получили травм, диагноз двоих уточняется. Предварительно, причиной инцидента стал перегруз. Лифт был установлен в 2017 году и прошел сертификацию.