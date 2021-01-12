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В российской колонии для бывших силовиков рухнул лифт с заключенными

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В исправительной колонии № 13 в Нижнем Тагиле для бывших силовиков упал лифт с заключенными. Об этом сообщает E1 со ссылкой на главное управление ФСИН России по Свердловской области.

ЧП произошло в цеху деревообработки. Двое заключенных решили подняться на второй этаж с помощью грузового подъемника, выведенного из эксплуатации еще в прошлом году. В результате во время подъема трос оборвался и платформа рухнула на землю.

Пострадавшие с переломами были доставлены в городскую больницу. Позднее они будут долечиваться уже в тюремной больнице.

В марте 2020 года Якутии на дороге опрокинулся автозак с заключенными. В грузовике находились девять осужденных в сопровождении шести сотрудников ФСИН, которые этапировали заключенных в исправительные колонии республики. В результате дорожного инцидента пострадали два конвоира, они получили травмы легкой и средней степени тяжести.

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