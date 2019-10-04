Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк

В массовой драке в колонии №9 в Соликамске могло участвовать до 200 человек. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Ситников.

Причиной драки стало изнасилование двоими заключенными осужденного якобы по указанию оперативников. «Именно нарушение криминальных традиций и правил и стало причиной конфликта — самоуправство одного из заключенных по определению социального статуса осужденных вызвало недовольство лиц "отрицательной направленности", которые и решили физически наказать отступника».

По словам правозащитника, осужденные использовали в качестве оружия штакетник, табуретки и предметы быта. В результате инцидента от 20 до 30 осужденных получили ушибы, сотрясения мозга, трое были госпитализированы с травмами легких и почек.

Ситников утверждает, что летом в этой колонии уже возникали стычки между заключенными. Тем не менее администрация не предпринимала мер, чтобы не допустить повторения, и допускала свободное перемещение осужденных между отрядами.

Об инциденте стало известно 26 сентября. Видеозапись, на которой было запечатлено преступление, была опубликована 24 сентября на официальном канале правозащитного проекта Gulagu.net. Основатель проекта Владимир Осечкин сообщил, что потерпевший отказывался платить взятки оперативникам, а также подписывать явки с повинной в преступлениях, которых он не совершал.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!