Оставленный дома родителями-подростками российский младенец утонул в ведре

В Воронежской области родители-подростки оставили младенца дома, и он утонул в ведре

В поселке Вишневый Воронежской области четырехмесячный младенец утонул в ведре с водой. Об этом сообщает «Life.ru».

12 августа родители-подростки (матери 17 лет, отцу — 14 лет) оставили ребенка спать дома и пошли в гости к его бабушке, но когда вернулись, обнаружили его мертвым. Россияне пытались привести младенца в чувство, но было поздно. Подростки решили, что их могут обвинить в убийстве, и сбежали в соседнее село.

«На следующий день судмедэксперты установили, что смерть ребенка наступила в результате сдавливания шеи (асфиксии). После этого было возбужденно уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство")», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Также сообщается, что, по другой версии следователей, младенец мог случайно выпасть из кровати, упасть головой в ведро и захлебнуться. Детали происшествия устанавливаются, назначена дополнительная экспертиза.

Ранее сообщалось, что в детском саду поселка Ноглики на Сахалине полуторогодовалая девочка упала в ведро с хлоркой. Ребенок, перегнувшись через край 20-литрового ведра с раствором для обработки инвентаря, попал в него. Малышку госпитализировали.