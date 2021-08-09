В больнице Волгограда заперли двухлетнего ребенка и оставили без ухода

В больнице №8 Тракторозаводского района Волгограда врачи заперли в палате двухлетнего мальчика, кормили его один раз в день и оставили без должного ухода. Ребенка забрали у матери-наркоманки, в медицинском учреждении он ждет отправки в детский дом, сообщила очевидица в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Версия очевидцев

Как сообщается в публикации «ВКонтакте», мальчик не видел своего отца, а его мать лишили родительских прав. Временно ребенка отправили в больницу, где ему не обеспечили достойный уход. Двухлетнего ребенка заперли в палате, кормили один раз в день, а также не меняли ему подгузники по мере необходимости.

Мальчик находится в закрытом боксе, где установилась 40-градусная жара и запах фекалий, и зовет свою мать. На видео, распространенном в сети, ребенок возит по полу испачканную простынь. Неравнодушная очевидица пыталась накормить мальчика и помочь ему, но медики велели ей не лезть не в свое дело.

Они говорят: «Нет, мы не будем. Ему нельзя много кушать, потому что он будет часто ходить в туалет, а убирать за ним нет времени». Мальчик абсолютно развит по годам. Он как в зоопарке там закрыт, мы подходим, через стекло играем с ним. Он же выйти хочет, он бегать хочет, а его просто заперли и забыли про него Группа «Плохие новости» во «ВКонтакте» Фото: Pixabay

Официальная версия

По информации Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области, двухлетнего ребенка госпитализировали еще 30 июля, согласно решению органов системы профилактики. По предварительным данным, несколько суток до этого мальчик провел у знакомых. Мать отвела его к приятелям, чтобы тот не мешал ей употреблять спиртное и увеселительно проводить время.

При поступлении в больницу мальчик находился в опрятном и чистом состоянии, он спал. Следователи организовали проверку информации о том, что медики волгоградского учреждения плохо следят за ребенком. В ночь на 8 августа сотрудники СКР по региону осмотрели больницу. Полученные данные они проверят, после чего примут процессуальное решение.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий СКР по Волгоградской области Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Реакция властей

Уполномоченный по правам ребенка по Волгоградской области Нина Болдырева сообщила, что в палате, где находился мальчик, не были зафиксированы следы антисанитарии или признаки противоправных действий. По ее словам, ребенка поместили в отдельную палату из-за ограничительных мер. К нему запретили допускать посторонних людей. После возникшего в социальных сетях резонанса матери мальчика позволили быть вместе с ним.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова попросила прокуратуру провести проверку по инциденту волгоградской больнице.

Мы на связи с регионом, уполномоченным по правам ребенка и профильными ведомствами. Обращаемся в прокуратуру и теперь в обиду не дадим и проконтролируем вопрос жизнеустройства Анна Кузнецова Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кроме того, Кузнецова обратилась в Ассоциацию организаций по защите семьи. Мальчика и его мать навестят в медицинском учреждении и узнают, в какой помощи они нуждаются.

Ранее в поселке Натальевка Ростовской области медики отказали в помощи восьмилетнему умирающему мальчику. Ночью ребенку стало плохо, он пожаловался на головные боли бабушке, которая вместе с матерью отвезла его в местную больницу, где медсестра прогнала их. Мальчика пришлось везти за 30 километров в Таганрог, но помочь ему не успели.