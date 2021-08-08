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В России сиделка избила 95-летнюю пенсионерку

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В Екатеринбурге сиделка избила 95-летнюю женщину после просьбы измерить давление, сообщает E1.ru.

Сообщается, что родственники давно нанимали для 95-летней Ольге Лихачевой сиделок из компании «Милосердие.про». Некоторое время назад там сменили ухаживавшую за бабушкой женщину, но те не нашли общего языка. Внучка Лихачевой попросила сменить сиделку. В последний день работы специалист избила российскую пенсионерку.

По словам внучки, Ольга Лихачева попросила измерить ей давление. Сиделка ответила, что «им за это не платят». Бабушка процитировала стих о человечности, после чего сиделка повалила ее на пол, избивала и таскала за волосы, утверждает родственника. На это лишь на следующий день обратила внимание новая сиделка, увидев множественные гематомы и синяки по всему телу, в том числе на голове.

В компании сначала заявили, что бабушка могла что-то перепутать или вообще соврать, но потом извинились, добавив, что избившую сиделку внесли в черный список. Родственники сообщили в полицию. Там заявили о проведении проверки, на свой контроль ее также взяла прокуратура.

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