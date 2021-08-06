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Голый ребенок искупался в грязных лужах на глазах у стоявшей под зонтом матери

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Видео: @ru2ch_news

В Сети появилось видео из Великого Новгорода, на котором голый маленький ребенок купается в грязных лужах, пока его мать стоит одетая и под зонтом.

По словам очевидцев, женщина отвечала, что это ее личное дело. Температура воздуха в регионе держится на отметке около 18 градусов тепла. Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту публикации ролика, сообщается на сайте регионального ведомства.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеоматериал, согласно которому на одной из улиц в Великом Новгороде малолетний ребенок без одежды находится в луже воды под дождем. При этом рядом с ребенком стоит женщина в верхней одежде под зонтом», — отмечается в сообщении.

Прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики и выяснит, как была организована работа с семьей, при наличии оснований буду приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле у исполняющего обязанности прокурора области.

Ранее в Новосибирске пьяная женщина выбросила своего годовалого сына из окна первого этажа, после чего сбежала с места происшествия. Мальчика госпитализировали, по предварительным данным, он ушиб голову и руку. Ребенок находится в сознании.

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