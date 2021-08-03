Россия
 
Последние новости
Россиянин Евлоев завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на Олимпиаде
Премьер-министр Великобритании встретился с Тихановской и выразил ей поддержку
Российский блогер проплыл на каяке из Архангельска в Мурманск
Редчайшие снежные леопарды пошли на поправку после заражения COVID-19
Картина спасла Билла Мюррея от самоубийства
Власти проверят финансы «нахлобучивших» государство металлургов
Создан смартфон с магнитной зарядкой
Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпиады
США проигнорировали российские запросы о происхождении десятков кибератак
Британия перебросила элитный спецназ на Ближний Восток после нападения на танкер
Новости партнеров
Прослушать новость

В Подмосковье двухлетнюю девочку оставили с вещами у магазина

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Двухлетнюю девочку оставили с вещами у магазина в Подмосковье, об этом сообщили в управлении МВД по Московской области, передает РИА Новости.

Там добавили, что двухлетнего ребенка нашла местная жительница у магазина в Жуковском. Сейчас девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала подмосковной прокуратуры, ведомство начало проверку, чтобы установить причины случившегося. Кроме того, сотрудники ищут родителей или родственников ребенка.

Ранее в магазине Выборгского района Санкт-Петербурга нашли четырехмесячного ребенка, который был оставлен 17-летней матерью. По данным регионального МВД, в супермаркет младенца принесла бабушка, которая работает там уборщицей. Пока она мыла полы, ребенок был без присмотра.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В российском магазине нашли младенца без присмотра
У продуктового магазина в Москве нашли нетрезвого ребенка
В российской коммуналке нашли трех малышей рядом с умершей матерью