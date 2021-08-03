В Подмосковье двухлетнюю девочку оставили с вещами у магазина

Двухлетнюю девочку оставили с вещами у магазина в Подмосковье, об этом сообщили в управлении МВД по Московской области, передает РИА Новости.

Там добавили, что двухлетнего ребенка нашла местная жительница у магазина в Жуковском. Сейчас девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала подмосковной прокуратуры, ведомство начало проверку, чтобы установить причины случившегося. Кроме того, сотрудники ищут родителей или родственников ребенка.

Ранее в магазине Выборгского района Санкт-Петербурга нашли четырехмесячного ребенка, который был оставлен 17-летней матерью. По данным регионального МВД, в супермаркет младенца принесла бабушка, которая работает там уборщицей. Пока она мыла полы, ребенок был без присмотра.