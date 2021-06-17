Россия
 
Последние новости
Вирусолог определил частоту вакцинации после прививки «ЭпиВакКороной»
TikTok начал «улучшать» внешность без разрешения и разозлил блогеров
Назван новый соперник российской нефти
Описаны нечеловеческие условия жизни в российском хосписе
Государственная Дума VII созыва завершила работу
Бывший генеральный директор «Муз-ТВ» раскрыл гонорары Кудрявцевой
В Раде заявили о терроре власти после призыва расстрелять оппозицию
Создатели «Спутника V» анонсировали прививку от индийского штамма коронавируса
Появились результаты углубленного обследования Марио Фернандеса
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском магазине нашли младенца без присмотра

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В магазине Выборгского района Санкт-Петербурга нашли четырехмесячного ребенка, который был оставлен 17-летней матерью. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным МВД России по Санкт-Петербургу и области, в супермаркет младенца принесла бабушка, которая работает там уборщицей. Пока она мыла полы, ребенок был без присмотра.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной, ребенок находится в больнице. Врачи сообщили 17-летней матери о процедуре выписки младенца, если органы опеки не выступят против его возвращения домой.

Ранее житель Юрги Кемеровской области подкинул на крыльцо местной больницы новорожденную девочку. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что он зашел со свертком на территорию учреждения, положил его на крыльцо, позвонил в дверь и убежал. МВД возбудило уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Четырёхмесячного мальчика в петербургский супермаркет принесла его бабушка. Младенец был без присмотра, пока она работала
Младенец, оставленный без присмотра на время помывки полов в петербургском супермаркете, находится в больнице
У продуктового магазина в Москве нашли нетрезвого ребенка
Брошенный на крыльце российской больницы младенец оказался из многодетной семьи