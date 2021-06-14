У продуктового магазина в Москве нашли нетрезвого ребенка

В московском районе Щукино нашли пьяного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В надзорном органе уточнили, что в воскресенье, 13 июня, у входа в один из продуктовых магазинов нашли 13-летнего мальчика, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Проверкой произошедшего займутся следователи Хорошевской межрайонной прокуратуры. По результатам установят обстоятельства произошедшего с точки зрения требований законодательства о несовершеннолетних и рассмотрят вопрос о возможных мерах, добавила Нефедова.

Ранее в Костроме очевидцы сняли на видео пожар в трехэтажном многоквартирном доме. Соседям пришлось залезть на третий этаж по водосточной трубе, чтобы спасти детей, запертых родителями в горящей квартире.