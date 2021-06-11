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Спасение запертых родителями в горящей квартире российских детей сняли на видео

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В Костроме соседи залезли на третий этаж по водосточной трубе, чтобы спасти детей, запертых родителями в горящей квартире. Кадры со спасением публикует паблик «Кострома» во «ВКонтакте».

На снятых очевидцами кадрах запечатлен пожар в трехэтажном многоквартирном доме. Дети, которые не могут выйти из горящего и задымленного помещения, вылезли на балкон. Трое мужчин, не дожидаясь приезда пожарных, залезли по ливневой трубе на третий этаж и по одному вытащили троих детей из полыхающей квартиры.

По словам соседей, родители заперли детей, а сами ушли пить.

Как пишет новостной портал K1NEWS.RU, пожар произошел после того, как один из детей поджег диван. Соседи, увидевшие дым, позвонили в экстренные службы и побежали на помощь, попытались сломать дверь, но не смогли и поэтому решили залезть по ливневой трубе.

Ранее сообщалось, что сотрудница центра «Медицина катастроф» из Улан-Удэ Светлана Пежемская спасла из пожара 12 человек — родственников и соседей. 26-летняя женщина первой почувствовала запах дыма. Она вывела на улицу своих несовершеннолетних племянников и тетю, а затем бросилась спасать других жильцов дома: для этого ей пришлось разбить окна в остальных квартирах.

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