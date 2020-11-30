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Яровая предложила проверять российских детей на алкоголизм и наркоманию

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить проверку на алкоголизм и наркоманию в детскую диспансеризацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий указала, что одной из причин социального сиротства и семейного неблагополучия является алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков и алкоголя, а включение подобных исследований в рамках диспансеризации ОМС позволит выявлять такие случаи. «Сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания», — отметила Яровая.

24 августа сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга оставила без присмотра девятилетнего сына с инвалидностью и устроила с мужчиной домашнюю вечеринку с алкоголем и наркотиками. В этот же день ребенок был найден пьяным на улице. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии с отравлением этанолом.

В январе в Подмосковье в крови госпитализированного восьмимесячного младенца обнаружили следы спайса. Острое отравление психоактивными веществами вызвало у ребенка кому.

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